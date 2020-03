Ida Di Grazia

Era nell'aria ora è ufficiale, il Grande Fratello Vip chiude con tre settimane di anticipo. Il padre di tutti i reality condotto da Alfonso Signorini sarebbe dovuto concludere il 27 aprile, ma a causa dell'emergenza coronavirus Mediaset ha deciso farlo terminare mercoledì 8 aprile. Adriana Volpe, che questa sera è in nomination insieme a Fabio Testi e Antonella Elia, ha letto ai concorrenti una nota ufficiale della produzione: «La situazione in cui siamo in Italia e in altri Paesi, è unica, incredibile e mai accaduta prima. La gente vive questo periodo in mille modi diversi, c'è preoccupazione, ma anche senso di responsabilità e tanta voglia di condividere emozioni. D'ora in poi vi daremo conto di tutto questo dandovi la possibilità di parlare con i vostri cari uno a uno, vi faremo vedere cosa fanno gli italiani a cui portate un po' di leggerezza e ogni giorno vi daremo nuove informazioni. Vi comunichiamo che il Grande Fratello ha deciso di arrivare fino all'inizio di aprile tornando alla sua configurazione iniziale». A questa comunicazione Vip in lacrime ma felici di questa decisione, in primis Fabio testi che da settimane chiede di andare in nomination per poter uscire dalla Casa. Ormai il gioco è compromesso, la spensieratezza dei primi giorni ha lasciato giustamente spazio alla preoccupazione, ma anche ad una bella idea. Antonio Zequila in uno sfogo con Licia Nunez ha detto: «Il gioco è stato snaturato, diamo i soldi in beneficenza e tutti a casa. Chi ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato. Nessuno merita di vincere e basta». L'idea è stata accolta anche dagli altri concorrenti nella casa.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA