Ida Di Grazia Era il 9 marzo 1959 quando Barbara Millicent Roberts del Wisconsin

Era il 9 marzo 1959 quando Barbara Millicent Roberts del Wisconsin con il suo costume a strisce bianco e nero, il fisico da pin up e i lunghi capelli biondi arrivò sugli scaffali di tutto il mondo e diventò un'icona. Sessantuno anni dopo Barbie continua a fare notizia e a restare sulla cresta dell'onda grazie ad una delle caratteristiche che l'ha sempre contraddistinta: sapersi adattare al cambiamento.

Così, dal 15 febbraio, saranno in vendita la nuova linea Barbie Fashionistas che, per la prima volta, affianca al modello storico 4 diverse silhouette, 6 carnagioni, 19 colori di occhi e 20 acconciature differenti, con l'intento di ispirare le bambine a raccontare più storie e a trovare una bambola che si rivolga a ciascuna di loro.

L'esatto opposto rispetto all'idea di partenza del prodotto della Mattel, che era quella di mostrare alle bambine che avrebbero potuto diventare qualunque cosa sognassero. Una mission che ha viaggiato nello spazio nel 1965, quattro anni prima che l'uomo camminasse sulla Luna. Nel 1973 ben prima di candidarsi per sei volte alla presidenza (dal 1992), Barbie è stata chirurgo, in un periodo in cui poche donne frequentavano le scuole di medicina - un'idea che però perde nel tempo perché Barbie diventerà sinonimo di perfezione irragiungibile: gambe lunghe, vitino da vespa e capelli lunghissimi.

Nel corso degli ultimi cinque anni, però, la linea si è evoluta fino a quella che presto arriverà anche in Italia. Verranno introdotti nuovi modelli che comprenderanno, tra le altre: Barbie senza capelli, una con vitiligine, una con protesi dorata, un'altra bambola sulla sedia a rotelle, perfino un Ken dai capelli lunghi e il primo Ken dai capelli rossi. Nel 2019, Barbie ha introdotto dolls che riflettono disabilità permanenti, inclusa una bambola con un arto artificiale, quest'anno ha ampliato l'offerta con l'inclusione di una seconda bambola, dalla carnagione più scura di carnagione e con un arto artificiale.

Una vera rivoluzione che fa incrementare anche le vendite; Lisa McKnight, Svp Barbie & Global Head of Dolls, afferma: «Siamo fieri che Barbie sia la bambola più diversificata sul mercato e che continui a evolversi per meglio riflettere il mondo che circonda le bambine. Il nostro impegno a dare una migliore rappresentazione del mondo conduce ad un'importante conversazione culturale e sappiamo che i nostri sforzi si riflettono su 8 trimestri consecutivi di crescita, con il comparto delle Fashionistas in crescita a doppia cifra nel 2019».

Più della metà delle bambole vendute l'anno scorso nel mondo erano diverse dolls. Nella top ten dei best sellers, sette erano diverse dolls, inclusa la bambola in sedia a rotelle. In Gran Bretagna entrambi i modelli di Barbie con sedia a rotelle sono state rispettivamente la prima e la seconda più vendute tra le Fashionistas, mentre, a livello globale, la Fashionista più venduta è stata la doll curvy scura con i capelli afro.

