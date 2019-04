Ida Di Grazia

Era il 1968, quando un giovanissimo Claudio Baglioni, registrava le sue prime canzoni, tra cui Signora Lia e Interludio. Cinquant'anni dopo Baglioni è di nuovo Al Centro, per la seconda parte del tour che lo vede protagonista delle principali arene indoor d'Italia. Due le tappe romane, inizialmente previste per il 29 e 30 marzo, e recuperate oggi e domani sera, dopo il rinvio dovuto a un piccolo problema di salute (una laringo-faringite). La scena maestosa al centro del Palazzo dello Sport sarà composta da una pedana computerizzata, un palco di 450 mq in continua evoluzione capace di trasformarsi a seconda dei brani eseguiti. Ai quattro angoli 21 musicisti. Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo 26 artisti di altre discipline, tra performer e acrobati. Tra i tanti elementi scenografici, la valigia, simbolo del viaggio per eccellenza. Un'attenzione assoluta anche per tutti i dettagli, dalle luci e gli effetti speciali, come il video mapping su tutto il palco, ai costumi, con 20 cambi d'abito per gli artisti in scena. La regia teatrale e le coreografie portano la firma di Giuliano Peparini, il coreografo romano che quest'anno è tornato a rivestire il ruolo di direttore artistico di Amici 18.

Non solo musica, quindi, ma un grande spettacolo, con coreografie, scenografie mobili e movimenti innovativi che rappresentano gli stili del mondo della danza, del teatro e della rappresentazione mimica. Grazie al palco al centro, il pubblico disposto a 360 gradi rivivrà insieme a Baglioni mezzo secolo di grande musica, attraverso una scaletta con tutti i suoi più grandi successi per la prima volta in ordine cronologico. Uno spettacolo extra-ordinario, ossia fuori dagli schemi in tutti i sensi.

La musica al centro è lo spirito con cui il cantante non solo ha accettato la direzione artistica delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo, ma l'ha utilizzata letteralmente così anche nei suoi live. È del 1991 il primo palco centrale del tour Oltre una bellissima notte (in supporto al disco Oltre) allo Stadio Flaminio di Roma, sempre al centro, ma questa volta con un palco a forma di croce - allo Stadio Olimpico e al San Siro a Milano - quello iconico del 98 per il tour Da me a te che fece registrare un record di presenze ancora imbattuto. Fino ad oggi.

Al Centro è partito da Verona a ottobre 2018, riuscendo per la prima volta dopo oltre cento anni, a utilizzare l'Arena nella sua fisionomia originale, quella appunto di anfiteatro. Il tour, premiato come BestShow 2018 dalla rivista Sound&Lite, si chiuderà il 26 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze.

