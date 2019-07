Ida di Grazia

È stata definita la Woodstock italiana, un misto tra dj set e live, dopo Lignano, Rimini e Castel Volturno il Jova Beach Party arriva a Cerveteri. Unica data nel Lazio del suo tour estivo, Lorenzo Jovanotti sarà oggi pomeriggio a partire dalle 14 a Marina di Cerveteri, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, fino al Chiaro di luna, per citare una delle sue hit (inizio degli eventi alle 16 e show alle 20,30).

Chiamarlo concerto è riduttivo, perché Lorenzo non si limiterà a salire sul palco e cantare, tutt'altro: ritornerà alle origini mettendosi alla console, fa il dj, propone i suoi brani preferiti e quelli del suo pubblico che non ha più un'età definita. Perché ai concerti di Jovanotti ci trovi tutte le generazioni, quelle dei ragazzi ora padri di famiglia che portano i loro figli, i millenials che si sono avvicinati alla sua musica grazie ad un successo dopo l'altro, ad una scrittura in grado di esprimere quei sentimenti difficili da racchiudere in un sms, ma che sono perfetti per una storia su Instagram. Tantissimi gli ospiti nazionali e internazionali che si esibiranno con lui prima e durante lo show: Benny Benassi (Italia); Fatoumata Diawara (Mali); Devon & Jah Brothers (Italia, Nigeria); Ackeejuice Rockers (Italia); Los Wembler's De Iquitos (Perù); Nickodemus (Stati Uniti).

Interamente eco friendly e con un messaggio importante da lanciare il Jova Beach sarà un parco dei divertimenti intelligente dove si potrà bere e mangiare, ma anche ricaricare il cellulare pedalando, o imparare a realizzare accuratamente la raccolta differenziata grazie alle iniziative nate dalla collaborazione con il WWF. Un evento nell'evento pensato da Lorenzo che per l'occasione vestirà in Dior - la designer Maria Grazia Chiuri ha creato per lui tutti gli outfit del tour: colorati, originali e visionari e officerà, come nelle precedenti tappe un'altra coppia di fan. Nei mesi scorsi, il cantante ha ricevuto tante richieste di matrimonio e alcune di queste sono state selezionate per il Jova Beach Wedding Party, a farne domanda sono state quasi tremila coppie.

Martedì 16 Luglio 2019

