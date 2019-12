Ida Di Grazia

Dopo le quattro anteprime sold out di marzo, Eros Ramazzotti torna a Roma, questa sera, con il Vita ce n'è World Tour. Il Palazzo dello Sport accoglierà ancora una volta il ragazzo nato ai bordi di periferia' per festeggiare con il pubblico della sua città un successo mondiale lungo 35 anni.

Il terzo giro del tour questa estate ha toccato tantissimi paesi dalla Serbia alla Grecia, registrando un sold out nella tappa di Mosca. Ramazzotti chiude una splendida annata celebrando il suo ultimo dell'album Vita ce n'è (novembre 2018) pubblicato uscito in cento paesi sia in lingua italiana che spagnola, che dà il nome al Tour, proprio in Italia e dopo Roma si sposterà a Firenze, Livorno e infine il 20 dicembre a Milano. Una grandiosa avventura live dalla produzione internazionale e dall'allestimento innovativo durante la quale, Eros porterà nelle arene più prestigiose del mondo, oltre ai grandi successi che l'hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in 35 anni di carriera, le canzoni del nuovo album Vita ce n'è. Nella setlist non mancheranno i suoi successi storici come: Vita ce n'è, Stella gemella, Terra promessa, Dove c'è musica, Quanto amore sei, I Belong to You, Adesso tu, L'aurora e Più bella cosa. Sul palco insieme a Eros, otto musicisti d'eccezione e due coristi per una produzione internazionale: Luca Scarpa (Direttore musicale, piano), Giovanni Boscariol (Tastiere), Giorgio Secco Christian Lavoro (Chitarra), Paolo Costa (Basso), e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (Chitarra), Eric Moore (Batteria) fenomeno dell'r'n'b e della musica gospel e Scott Paddock (Sassofono), americano celebre per le sue influenze jazz che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles. Ad accompagnare la voce di Eros, Monica Hill e Giorgia Galassi (Cori). Nel 2020 Ramazzotti tornerà negli Stati Uniti, attraversando le principali città del Nord e Sud America, partendo da Bogotà e toccando New York, Toronto, Los Angeles e Miami, passando per Buenos Aires e Chicago.

Palazzo dello Sport, p.le P. L. Nervi 1, Eur, domani ore 21, biglietti da 46 euro.

