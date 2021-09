Ida Di Grazia

Dopo l'ultima edizione record, ben 169 giorni di programmazione, torna questa sera il Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italia, con due appuntamenti settimanali (lunedì venerdì). Alla guida ancora una volta Alfonso Signorini con due nuove opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Sono 22 i Vipponi in gara, tra loro tre principesse.

Jessica (27 anni), Lucrezia detta Lulù (23) e Clarissa (19) Hailé Selassié sono le discendenti dei biblici re Salomone e regina di Saba, pronipoti dell'ultimo imperatore di Etiopia. Nate a Roma, vivono insieme a Campo dei Fiori e sono volti nuovi per il pubblico di Canale 5. Solo Jessica, la più grande, ha partecipato a Riccanza con Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini: «Sono un po' preoccupata e un po' emozionata, Riccanza era registrato mentre qui è tutto in diretta, meno male che ci sono le mie sorelle».

Una vita agiata quella delle principesse fatta di lusso e social che però si fermerà per un po' con l'ingresso nella casa. Fare le pulizie o lasciare il telefonino però non sembra preoccuparle: «Sono molto emozionata racconta Lulù il GF è l'unico programma che avrei potuto fare perché stiamo dentro una casa in relax, non potrei mai fare l'Isola dei Famosi morirei! Io e le mie sorelle entriamo nella casa da single, siamo molto libere e unite. I nostri genitori sono molto aperti e moderni e non ci hanno mai vietato nulla. Sappiamo cucinare, pulire, spazzare. Mamma e nonna ci hanno insegnato tutto, odiamo il disordine e le persone false. Vale per tutte e tre. Se trovo nella casa chi fa l'amicone e poi ti sparla dietro, non ho problemi a confrontarmi. Il mio motto? Sti c***i... quando ce vò ce vò».

Clarissa, la più giovane delle tre sembra la più matura e anche quella meno in ansia per le eventuali critiche: «Prima di nascere già ci criticavano quindi non ci preoccupa e non ce ne frega nulla». All'interno della casa ci sarà Tommaso Eletti, il giovanissimo romano di Temptation Island già iper criticato per la sua gelosia, che Clarissa conosce molto bene: «Abbiamo fatto le elementari insieme. Ha un carattere d'oro altrimenti non ci sarei amica, ci tengo tanto a lui, è sensibile, ha un grande rispetto per le donne».

E a chi già le accusa di essere sconosciute la piccola di casa risponde così: «Non cambio il mio modo perché sto sulle p***e a qualcuno. È vero io e Lulù non siamo mai state in tv e non abbiamo mai avuto un'immagine pubblica, ma non siamo sconosciute. Nostro nonno è l'ultimo imperatore d'Etiopia e la nostra famiglia ha avuto a che fare con presidenti di tutto il mondo... Se non ci conoscete basta aprire un libro di storia».

Clarissa e Lulù hanno registrato una canzone che uscirà nei prossimi giorni: «Sarà in italiano sennò poi ci criticano!».

