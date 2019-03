Ida Di Grazia

Dario Cassini è a teatro con Spettacolo senza glutine, piéce sull'alimentazione e sulle truffe alimentari, scritto con Massimiliano Papaleo.

Sta abbandonando il mondo delle donne, uno dei suoi cavalli di battaglia?

«Assolutamente no, le donne sono sempre presenti, io sono molto femminile. La donna che ho combattuto negli ultimi trent'anni in realtà sono io. Da quando sono sposato, poi, sono ancora più interessato alle donne, sono una vena aurifera che non mollo, perché mi permette di essere sempre originale».

Come le è venuta l'idea per questo spettacolo?

«Sei anni fa, leggendo sull'Internazionale la vicenda di Michael Moss l'uomo che, attraverso una class action, ha obbligato i produttori di tabacco a mettere le scritte sui pacchetti di sigarette. Poi ha provato a farlo con il cibo e l'hanno minacciato pesantemente».

Show impegnato

«Non solo, lo spettacolo fa ridere. Un'ora e un quarto durante la quale ci si diverte davvero tanto. Sul palco sono con Alexa l'assistente virtuale di Amazon. Parto da una carbonara e spiego, facendo uno spettacolo sull'alimentazione, come fare una carbonara che non faccia male».

La scelta del teatro Ciak, sulla Cassia

«È il quartiere dove sono cresciuto. Il Ciak era un cinema, ora trasformato in un bellissimo teatro. Ho voluto scommettere mettendo a disposizione la mia popolarità per lanciarlo, perché merita il nostro aiuto».

Il pubblico sarà parte attiva e manderà in nomination i suoi pezzi cult

«Sì, grazie ad un sistema elettronico gli spettatori potranno scegliere il bis tra le serie tv, le fobie, il best of sull'universo femminile».

I reality?

«Non spenderei un minuto della mia vita a fare un reality che di reale non ha niente. Ci ho sempre scherzato su e sarebbe deludente e incoerente per il mio pubblico andare lì. Un talent di cucina lo farei, perché sono il più forte di tutti».

Davvero?

«Non si fa uno spettacolo sull'alimentazione se non si conosce tutto. Cucinare seriamente è il mio piano B da sempre, per quello mi permetto di dare del cuoco fallito a Carlo Cracco (ride). Una piotta (cento euro, ndr) per un piatto di frutta »

