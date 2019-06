Ida Di Grazia

Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, in poche parole i Maneskin. La band rivelazione di X Factor 2017 aprirà la nuova stagione estiva del Roma Summer Fest all'Auditorium Parco della Musica, che fino al 2 agosto ospiterà le più grandi star italiane e internazionali del rock e del pop.

La band romana, che ha collezionato successi e riconoscimenti a partire dalle 57 date sold out con oltre 98mila biglietti venduti tra il 2018 e il 2019, riproporrà, con una doppia data, tutti i successi del primo album Il ballo della vita che dà anche il titolo al Tour. Con apparizioni centellinate ma molto mirate Damiano porterà Marlena a casa: simbolo di un ideale di libertà, di vita e creatività, tutti tratti distintivi della band. Il tour partito il 10 novembre scorso, durante l'anno ha toccato i principali club italiani e ha attraversato l'Europa facendo tappa nelle principali capitali come Barcellona, Madrid, Parigi, Zurigo, Berna, Amburgo e Stoccarda. Sul futuro ancora non si sbilanciano, mentre i fan aspettano l'arrivo di un nuovo album i Maneskin continuano a divertirsi, per loro la parte del tour è anche quella che a livello di creatività li stimola maggiormente. Molti brani de Il ballo della vita sono stati scritti proprio durante i live. Per capire meglio laloro filosofia, in streming, si può vedere il docu-film di supporto all'album - dal titolo This is Maneskin - backstage della realizzazione del disco: «È un momento magico della nostra vita - ha spiegato Victoria De Angelis - Non è una celebrazione. Raccontiamo le dinamiche all'interno della band. La nostra sicurezza? Viene dall'averci sempre creduto. Certo, speriamo di ispirare altri giovani a prendere in mano uno strumento, per formare una band».

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

