Ida Di Grazia Da domani al 27 ottobre tutte le strade del cinema porteranno a

Da domani al 27 ottobre tutte le strade del cinema porteranno a Roma, e coinvolgeranno l'intera Capitale.

PARCO DELLA MUSICA

Il cuore pulsante della 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma, qui verranno proiettati i 33 film della selezione ufficiale, avverranno gli Incontri con i big come Bill Murray, Viola Davis (che riceveranno il premio alla carriera), Ron Howard, John Travolta (premio Speciale per la sua interpretazione in The Fanatic). Nel Foyer Sinopoli ci sarà la mostra Cecchi Gori - Una famiglia italiana. Nell'area pedonale di fronte all'Auditorium si estenderà il Villaggio del Cinema.

VIA DELLA FREZZA

Ospiterà il primo evento di Accadrà sul red carpet: musica arte, danza, cultura per celebrare il mondo della celluloide. Si inizierà oggi alle 19 con il vernissage di Mano Artigiana, mostra dello scultore Dante Mortet negli spazi di Fòndaco. Tra le location coinvolte anche via del Banco di Santo Spirito, ponte Sant'Angelo, piazza di Pietra, le vie Merulana e dei Condotti. Il 23 ottobre alle 19 a via Veneto, la rivisitazione d'epoca de La Dolce Vita (cittadini invitati se vestiti a tema). Si chiude il 27 ottobre con le colonne sonore celebri diffuse dal terrazzo di palazzo Fiano a San Lorenzo in Lucina.

POLICLINICO GEMELLI

In contemporanea con l'Auditorium, degenti e familiari potranno assistere ad alcuni film selezionati della Festa.

MUSEO MAXXI

Ospiterà i film della rassegna Riflessi, la retrospettiva su Kore-eda Hirokazu; venerdì alle 18 verrà presentato il corto di Valerio Berruti La giostra di Nina con la colonna sonora di Ludovico Einaudi.

CASA DEL CINEMA

Ospiterà cinque preaperture - oggi Jesus Rolls - e il 23 ottobre verrà proiettato il film di Fellini Satyricon, col quale si aprono le celebrazioni in tutto il mondo del regista in occasione del centenario della nascita nel 2020.

CASA DEL JAZZ

La serie di eventi Il magico accordo: cinema e jazz, sarà inaugurata il 21 ottobre con Jazz Italian Style: Armando Trovajoli. Poi A Ballad for Clint Eastwood (22 ottobre) e La La Jazz: da Altman a Chazelle, lo swing del cinema contemporaneo (23 ottobre).

MACRO ASILO e PALAZZO ALTEMPS

Ospiteranno due nuovi format: Duel e Fedeltà /Tradimenti. Tra gli ospiti dei 15 appuntamenti: Cristina Comencini, Elena Stancanelli, Walter Veltroni e Malcom Pagani.

ALTRE LOCATION

Fra i luoghi coinvolti, ci saranno anche la biblioteca Flaminia e la Casa dell'Architettura, mentre numerose attività si svolgeranno lungo il Tevere fra Castel Giubileo, Foro Italico, Ponte della Musica, Scalo de Pinedo, Isola Tiberina (romacinemafest.it).

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

