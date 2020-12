Ida Di Grazia

Casadilego vince la quattordicesima edizione di X Factor. Una gara testa a testa che ha visto trionfare la più giovane concorrente del talent targato Sky. Elisa Coclite è nata nel 2003 a Bellante, in provincia di Teramo; studia pianoforte classico e suona la chitarra. Ha scelto il suo nome d'arte dal titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran, Lego House, e conquistato pubblico e giudici grazie alla sua voce straordinaria. Già alle Audition, quando aveva portato A case of you di Joni Mitchell, davanti al suo talento Manuel Agnelli si era commosso.

Il percorso di Casadilego a X Factor 2020, insieme al suo giudice Hell Raton e alla sua crew, le ha permesso di sperimentare e arrivare a proporre anche musica elettronica. In semifinale si è esibita insieme a Lazza con il brano Catrame. Al secondo posto i Little Pieces of Marmelade di Manuel Agnelli, che si è esibito in diretta a torso nudo mandando in completo delirio i social. Medaglia di bronzo per uno dei favoriti alla vittoria, Blind, che si è consolato con il Disco d'oro.

La finale, la prima da otto anni a non disputarsi al Mediolanum Forum, ha riservato anche una sorpresa inaspettata. Prima del verdetto finale Alessandro Cattelan si commuove e ufficializza il suo addio per sempre al programma: «Questa è la mia ultima puntata di X Factor, è stato un viaggio molto bello che ho fatto in questi ultimi dieci anni. Quest'ultima settimana è stata strana, mi sono reso conto che non sto lasciando un programma ma sta finendo un'epoca, un pezzo della mia vita. Ora si cambia pagina. È stato un anno particolare per tutti, non lo immaginavo qui, per me è arrivato il momento di andare avanti».

In finale per la prima volta sono arrivati un concorrente per ogni giudice e la prima manche, dedicata ai duetti, è stata tra le più spettacolari. Mika e N.A.I.P. sono i primi a dover abbandonare il sogno di vincere, poco male, per entrambi essere arrivati fino in fondo è una grande conquista. Un'edizione nata durante una pandemia globale che ha provato a silenziare la musica senza riuscirci. E così 8mila tamponi dopo, con 300 litri di disinfettante e più di 20mila mascherine, la musica è tornata al suo posto al centro del palco.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA