Ida Di Grazia

Bloccata in auto sotto un sole cocente, la temperatura che si fa sempre più elevata, il respiro affannoso, la disperazione di non riuscire a scappare. «Questo succede se lasciate i vostri animali in macchina, specialmente d'estate». Ed è quello che Elisabetta Canalis ha voluto dimostrare pubblicando un filmato sul proprio profilo Instagram per l'associazione Peta.

Il video ha un impatto duro ma il messaggio arriva forte e chiaro, la Canalis mostra senza filtri tutta la sofferenza che i nostri piccoli amici provano e i rischi che corrono: «Gli animali che soffrono di colpo di calore possono subire infatti danni cerebrali o addirittura morire in soli 15 minuti. Per questo, se vedete un animale in difficoltà rinchiuso da solo in un'auto al sole, bisogna subito rintracciare il proprietario del veicolo e, se non reperibile, chiamare immediatamente le forze dell'ordine, cercando comunque di creare ombra sul parabrezza e di far arrivare dell'acqua».

Martedì 25 Giugno 2019, 05:01

