Ida Di GraziaBambini costretti a colpire la loro madre a sassate in segno di disprezzo e un marito violento che - con la complicità dei suoi genitori - ha segregato, minacciato e aggredito la moglie per quasi dieci anni.Era davvero la casa degli orrori quella situata a Cassano Magnago, nel varesotto, dove un muratore 35enne albanese è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Un vero e proprio incubo quello vissuto dalla donna, connazionale di 30 anni, che si è ritrovata prigioniera di una famiglia di aguzzini.Perché a perpetrare le violenze non c'era solo il marito ma anche i genitori di lui: che, ad esempio, obbligavano i nipoti ad atti di denigrazione nei confronti della loro madre fino ad arrivare a colpirla con delle pietre anche quando era incinta del suo ultimo figlio, mandandola per due volte al pronto soccorso. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri di Busto Arsizio, la donna non poteva uscire senza permesso, non poteva possedere soldi né avere un telefonino ed era costretta a servire marito e suoceri in tutto e per tutto, subendo continuamente insulti, percosse, minacce e abusi sessuali anche davanti ai suoi bambini. Atti di violenza inaudita a cui la vittima ha cercato di ribellarsi inutilmente perché il marito, per continuare ad avere potere su di lei, minacciava di uccidere i suoi stessi bambini.A liberare la giovane è stato un conoscente della famiglia, che poi l'ha convinta a sporgere denuncia. Supportata dall'associazione Eva Onlus di Busto Arsizio, la donna ha raccontato tutto ai carabinieri, facendo partire le indagini.I nonni sono stati sottoposti a provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento a nuora e nipoti, mentre la madre e i minori sono invece stati portati in una struttura protetta.