Ida Di Grazia

Attesa e trepidazione per Walter Nudo, ricoverato all'ospedale Monzino di Milano per due ischemie al cervello che lo hanno colpito nei giorni scorsi mentre era a Los Angeles per lavoro.

L'ex vincitore del Grande Fratello Vip da ieri sta effentuando accertamenti. «Walter in questo momento è nelle ottime mani del professor Marco Zanobini - fa sapere la Nudofamily - Sta facendo una serie di esami per capire l'esatta causa del malore e per prepararsi all'intervento al cuore. Walter ci tiene ancora una volta a tranquillizzare e a ringraziare tutti gli amici, tutte le persone del mondo dello spettacolo e soprattutto i fan per i numerosi messaggi pieni di affetto: thank you, you guys rock». Tanti i messaggi di guarigione dal pubblico e dai suoi colleghi, tra cui l'amico e chef Andrea Mainardi: «Ho sentito il nostro Walter: dice di non preoccuparsi e che adesso sta meglio, forza amico siamo tutti con te». A fare un po' di chiarezza sui motivi che hanno spinto l'ex attore di Carabinieri a rientrare in Italia è stato Valerio Merola a Mattino 5: «Mi raccontò che, in seguito a un incidente in moto, ebbe un problema a una gamba che durò mesi. Forse aveva perso fiducia nel sistema sanitario americano». Sempre dalla Panicucci Merola, che ha partecipato al GF Vip proprio nell'edizione vinta da Nudo, ha ammesso: «Non voglio entrare nella sua privacy ma so che Walter Nudo sapeva già da tempo di soffrire di una patologia cardiaca che andava affrontata».

