Ida Di Grazia

Arriveranno da tutto il Lazio, dall'Umbria e dall'Abruzzo, saranno circa diecimila e invaderanno pacificamente Roma. Sono i Testimoni di Geova che da venerdì a domenica si incontreranno alla Fiera di Roma per l'ultimo raduno estivo. «Quello di questo fine settimana ci ha raccontato Patrizio Zenobi, portavoce locale dei Testimoni di Geova - è il terzo di tre congressi consecutivi il primo si è tenuto dal 5 al 7 luglio ndr), in cui affronteremo il tema L'amore non viene mai meno. Parliamo di un amore messo in pratica attraverso i principi biblici con la famiglia, nel territorio, sul lavoro, con le istituzioni. Dal vicino di casa al datore di lavoro.

L'amore messo in pratica che diventa rispetta lealtà». Il venerdì verranno presentati una serie di brevi documentari che mostreranno alcune prove dell'amore di Dio evidenti nella natura. Il sabato è dedicato come sempre alla Bibbia e ai battesimi. Negli ultimi due raduni sono stati battezzati oltre 80 nuovi discepoli attraverso il rito dell'immersione.

La domenica ci sarà il discorso pubblico intitolato Vero amore in un mondo pieno d'odio. Dove trovarlo? che spiegherà in che modo milioni di persone in tutto il mondo hanno abbattuto i pregiudizi e sconfitto l'odio grazie all'amore. Previsti anche gli interventi di delegati e missionari provenienti da tutto il mondo. E a chi ancora pensa ai testimoni di Geova come ai disturbatori della domenica mattina Zenobi risponde così: «Siamo una religione accettata dallo Stato, non siamo una setta, il nostro principio cardine leggere, studiare mettere in pratica quello che dice la Bibbia che consideriamo un manuale pratico di vita quotidiana. Poi se mi consente una battuta io sono testimone di Geova da quasi quarant'anni e non ho mai bussato a nessun campanello, ma credo fortemente al grande impatto sociale al nostro lavoro sul territorio».

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

