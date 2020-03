Ida Di Grazia

Antonio Lorenzon è il vincitore della nona edizione di Masterchef Italia. La finale che ha totalizzato una media record di 1.251.790 spettatori su Sky è andata in onda lo scorso giovedì.

Cos'ha provato quando si è rivisto in tv?

«Rivedermi è stato emozionante, ho pianto e poi ho avuto la certezza di non aver sognato tutto »

Uno dei momenti cult di questa edizione è stata la sua espressione quando è entrato lo chef Jeremy Chan

«E ci credo! Quando lo hanno annunciato non ci aspettavamo di vedere un ragazzo così bello, ma non lo dico solo iotutta la classe si è girata»

Parliamo della sua proposta di matrimonio al suo compagno, quando ha deciso e dove teneva l'anello?

«Io ho fatto la finale con l'idea di fare la proposta di matrimonio, non sapevo quando però, ho solo detto intanto l'anello me lo metto in tasca poi al massimo me lo riporto indietro. Quando mi hanno proclamato vincitore ero felice, circondato di persone che mi volevano bene, ho pensato fosse il momento giusto. Non l'avevo detto a nessuno. Dobbiamo solo decidere la data».

Lei è entrato come re degli antipasti dall'anima barocca, è ancora così?

«Il mio piatto forte resta il risotto, il mondo dei primi è decisamente il mio mondo insieme agli antipasti. La carne è il mio punto debole, le grigliate mi piacciono molto, ma preferisco quando mi invitano»

Locatelli al momento della proclamazione ha esaltato non sono il suo talento ma il suo percorso umano e la sua umiltà. Le fa piacere?

«Mi colpisce molto perché io sono così. Non mi piacciono gli sbruffoni, gli arroganti e i maleducati, sentirsi dire che non sono così è bellissimo»

Lei si è presentato ai provini con il suo compagno, ha mai pensato di poter avere problemi magari sui social con gli haters?

«Non me lo sono proprio posto. Non ti vado bene? Ti giri dall'altra parte, ma di certo non mi precludo niente per paura che agli altri non possa andare bene»

Sappiamo della sua passione per Barbara D'Urso

«No io quella donna la amo (urla ndr). Lo so che c'è un sacco di gente che ne parla male, ma io sono pazzo di lei, è super intelligente, perché sa dare al pubblico quello che vuole. Passare un'ora in allegria è importante soprattutto in questi momenti. Io le ho scritto un miliardo di volte che vorrei conoscerli ma non mi ha mai consideratoma tanto io continuo uguale »

Il suo sogno di aprire il b&b in Costa Azzurra con la cena a che punto sta?

«A giugno se i lavori procedono bene dovremmo aprire un b&b a Bassano in un palazzo del 1400, si chiamerà Elegance Room di Antonio Lorenzon. Per la Costa Azzurra abbiamo rimandato il progetto ma solo di poco».

