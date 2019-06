Ida Di Grazia

Alla fine ha vinto la normalità. Martina Nasoni, 21 anni di Terni, musa di Irama che un anno fa le dedicò La ragazza con il cuore di latta, si aggiudica la sedicesima edizione del Grande Fratello 2019. Una puntata lunga quattro ore sapientemente diretta da Barbara D'Urso che ha avuto modo di togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa: «Quest'annata non è stata molto fortunata per i reality (vedi GfVip3 e Isola dei Famosi ndr), voglio ringraziarvi perché nonostante il diretto competitor, Rai 1, ci abbia piazzato la corazzata Montalbano abbiamo fatto il 20% (il 22,18% secondo Auditel, ndr)». Un ringraziamento col cuore al suo pubblico che la segue in tutte le sue maratone tv. In un'edizione completamente focalizzata su Francesca De Andrè e i suoi sbalzi d'umore, sul podio sono arrivati i meno famosi. Oltre alla modella umbra la medaglia d'argento è andata al simpatico e sconosciutissimo Enrico Contarin. Gennaro Lillio modello napoletano dagli occhi di ghiaccio e amore bistrattato dalla nipote di Faber vede sfumare la vittoria a un passo dalla finale e la colpa, come ha esclamato a furor di popolo Malgioglio, è tutta della De Andrè. Ma in fondo cosa sarebbe stata questa edizione senza di lei? Ricordiamo che è arrivata con una diffida del padre Cristiano che le ha impedito di raccontare la sua storia e che ad ogni puntata ha ricevuto notizie che avrebbero fatto crollare chiunque. «Tutta l'Italia ti odia» le ha urlato Taylor Mega nella speranza che aprisse gli occhi, eppure voi i nomi degli altri concorrenti ve li ricordate?

riproduzione riservata ®

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA