AAA cercansi vincitore disperatamente. È un appello accorato quello lanciato dalle bariste titolari del Bar Sport di Pietracuta, una piccola frazione di San Leo (Rimini) ad uno smemorato giocatore che rischia di perdere ben 100 mila euro. Una cifra di tutto rispetto, forse non risolutiva di tutti i problemi della vita ma che consente di mettere a posto un po' di conti o realizzare qualche desiderio. Lo scorso 20 aprile presso la ricevitoria riminese di via Gramsci, è stata giocata una schedina da tre euro al concorso SuperEnalotto SuperStar Pasqua 100x100 risultata poi vincente, da allora nessuna notizia e stanno per scadere i termini del ritiro. Che sia un turista o una persona del luogo poco importa, se entro il 19 luglio il possessore del biglietto 9401B6300071-4 non incasserà la vincita, perderà tutto, e mancano solo dieci giorni alla scadenza dei termini.

Per questo motivo le titolari, che non chiedono nulla in cambio, si stanno prodigando per cercare di individuare il vincitore invitandolo a farsi vivo, e considerando il periodo di festività in cui si è svolta l'estrazione, sono quasi certe che non si tratti di un cliente abituale ma di qualcuno di passaggio. Le bariste erano convinte che il premio fosse stato ritirato altrove, poi è arrivata la nota della Sisal e hanno visto che tra gli otto indirizzi dei premi non riscossi c'era anche il loro. Quindi hanno deciso di darsi da fare per sensibilizzare la ricerca del ticket perduto. Lo sbadato di Rimini però è in buona compagnia. Dei cento premi da 100.000 euro assegnati durante il concorso speciale, il n. 48 dello scorso aprile 2019, sono ancora otto quelli non ancora riscossi in ben sei regioni differenti: Lombardia, Lazio, Calabria, Veneto, Campania fino all' Emilia Romagna, e soprattutto ci sono otto sbadati che stanno dando un calcio alla dea bendata.

Fortunatamente, invece, in 59 si sono presentati di persona per l'incasso, gli altri 33 hanno preferito utilizzare dei metodi più anonimi come ad esempio i sistemi online o un mandato dato alle banche. Il più giovane vincitore di 100 mila euro è stato un ragazzo pugliese di vent'anni mentre il più anziano è un pensionato di 89 anni della provincia di Rieti.

