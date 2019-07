Ida Di Grazia

A pochi mesi dalla vittoria del tenore Alberto Urso sono già partiti i casting per l'edizione 2019-2020 di Amici. Aspiranti ballerini e cantanti hanno invaso in questi giorni gli studi Titanus di Roma per le nuove audizioni. Un'occasione davvero speciale per i candidati pronti a darsi battaglia per conquistare il banco della scuola più famosa d'Italia. Alle selezioni, oltre agli autori, sono presenti il maestro Beppe Vessicchio, Giuliano Peparini confermato direttore artistico, e anche ex vincitori e artisti lanciati dal talent come Stash, Irama, lo stesso Alberto Urso, Giordana Angi e Alessandra Amoroso. Una sorpresa molto apprezzata dai ragazzi che si sono trovati di fronte i propri beniamini, ma soprattutto un'idea di Maria de Filippi, che ha scelto di seguire come sempre i suoi ragazzi. La versione classic partirà a novembre con gli appuntamenti pomeridiani, e sono stati sono confermati i coach Alessandra Celentano e Veronica Peparini per il ballo e Rudy Zerbi per il canto; mentre quella celebrity, Amici Vip, partirà a fine settembre. Alla guida però non ci sarà la De Filippi ma Michelle Hunziker. Non ci sono ancora i nomi dei vip o della giuria di esperti, quello che per ora possiamo dirvi è che il programma andrà in differita, per consentire alla Hunziker di conciliare i suoi impegni con la diretta di Striscia la Notizia, e che a partecipare ci saranno personaggi del mondo del cinema, della musica, della moda che dovranno dimostrare le proprie doti artistiche sottoponendosi ogni settimana a una serie di prove in diverse discipline.

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA