A Little Bit of Present, il singolo di Vasco Barbieri, è appena uscito, ed ora il giovane cantautore romano inizia a tirare le somme del suo lavoro.

Cosa rappresenta per lei la pubblicazione del suo singolo?

«È una vittoria, è un inno, finalmente ho rotto il guscio. Avevo bisogno di tornare a credere in me stesso e citando Vasco Rossi le canzoni nascono da sole mi sono iniziate a formicolare le mani»

A nove anni va in America e scopre la musica classica, torna a Roma e studia all'Actor Studio, e si laurea in Filosofia. Cosa ha imparato?

«Ho fatto un percorso esagerato. La musica classica forse è la più completa perché prova ad unire attraverso formule matematiche le emozioni. Il teatro mi ha insegnato il Background, il retrobottega dell'inconscio. La filosofia mi ha fatto poi scoprire il perché di tutto ciò. Il perché del perché».

Il singolo come sta andando?

«Sono felicemente sorpreso, io ho scritto questa canzone come se fosse una pagina di diario, poi un giorno sono arrivati questi signori della Maqueta Records che hanno visto qualcosa in me. Anzi hanno tirato fuori qualcosa che io non avevo il coraggio di tirare fuori»

La sua famiglia l'ha ispirata?

«Tra i poli fondamentali del mio percorso c'è sicuramente mio nonno Duccio Barbieri, che a 84 anni ha inciso le prime canzoni. Grazie a lui ho avuto il coraggio di farlo anch'io. Poi ho scoperto che anche la mia bisnonna era un'artista. La parte musicale nasce a Roma»

