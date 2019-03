Icardi-Inter, segnali di pace

MILANO - Icardi-Inter: pace nel weekend, intanto Maurito si risveglia nerazzurro dopo il derby, preceduto dai segnali di tregua di Wanda. L'appuntamento decisivo, per risolvere le ultime questioni tra le parti e voltar pagina, dovrebbe andare in scena tra venerdì e sabato, con ogni probabilità ad Appiano, a margine degli allenamenti della banda Spalletti e alla presenza del bomber di Rosario e del presidente nerazzurro Steven Zhang. Ma, da ieri mattina, Mauro Icardi è tornato a pensare, e a postare foto con scritte a corredo (su Instagram: un'immagine del Duomo a tinte interiste, accompagnato da: Milano è solo nerazzurra), da giocatore dell'Inter, congratulandosi indirettamente con la squadra per la vittoria con il Milan e facendo un primo passo verso il reintegro in rosa.

Ma, nella notte di domenica, ad anticipare l'ex capitano e i venti di cambiamento nella spigolosa trattativa con la società, è stata, come al solito, Wanda Nara, moglie, agente e opinionista tv dagli studi di Tiki Taka. «Venerdì l'incontro? Forse con Mauro. Io non ho saputo nulla, anche perché lui potrebbe incontrare il mister e la società senza di me - ha tagliato corto Lady Icardi -. Io posso dire che ho parlato con Marotta e che ormai siamo vicini alla pace. Manca poco».

(A.Agn.)

