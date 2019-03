«Icardi? C'è un'apertura che fa sperare»

MILANO - «Icardi? C'è un'apertura che fa ben sperare. Vedremo nei prossimi giorni». La prima occasione Mauro Icardi l'avrà già questa mattina (alle 11,30) ad Appiano, alla ripresa degli allenamenti dell'Inter di Spalletti, dopo la trasferta di Francoforte della squadra e i segnali di disgelo di giovedì. E la speranza di Javier Zanetti è che «si possa arrivare a una conclusione in tempi brevi - la chiosa del vicepresidente nerazzurro a Sky -. C'è un'apertura, vediamo che succederà. Ma, in questi casi, il dialogo è sempre la strada giusta».

Di Maurito ha parlato anche il ct dell'Argentina Lionel Scaloni: «Il presente di Icardi è complicato. È evidente che la sua situazione nell'Inter non sia positiva per la Seleccion, per questo non è convocato (per i test match con Venezuela e Marocco a fine mese, ndr). Le decisioni le prende lui con il suo club. Io gli ho parlato e penso abbia capito».(A.Agn.)

