Icardi avverte Gattuso: «Ora vinco io»

MILANO - Domenica sera Inter-Milan, la sfida clou della giornata di campionato. Il derby è attesissimo, vista la voglia di tornare in alto di entrambe le squadre. Dalla parte nerazzurra è capitan Icardi a caricare la squadra:«Milan? Giocheremo per vincere, lo vogliamo per noi, il nostro lavoro e i tifosi. Chi toglierei al Diavolo? Il Pipita, ciò che mancava ai rossoneri». Mauro Icardi punta sul nuovo che avanza, e su se stesso, contro il Milan, lanciando il guanto della sfida al Pipita.Il capitano dell'Inter si è confessato a 360 gradi, partendo dalla stracittadina con l'11 di Gattuso, da griffare con un altro gol dopo la tripletta di un anno fa. «È la gara che si aspetta di più in città. Poi sono sempre tre punti se si vince, ma la cosa importante è giocare una grande partita e dare continuità a ciò che abbiamo fatto prima della sosta - ha proseguito il rosarino - Il Milan ha grandi giocatori, con esperienza, che giocano da tanto in serie A. La rivalità con Higuain? Non la sento. Lui ha fatto una grandissima carriera, tanti gol ed è quello che mancava ai rossoneri. Le regole del gioco ci mettono a confronto, ma io sono tranquillo e pronto a dare il meglio di me».Fronte MIlan, Gattuso non cambia formazione. E non lo farà nemmeno con l'Inter. Dall'esordio stagionale al San Paolo col Napoli fino al pari interno con l'Atalanta arrivato alla quarta giornata Rino ha confermato lo stesso undici con un solo cambio forzato: Borini al posto dello squalificato Calhanoglu. In generale Ringhio ha utilizzato 16 titolari in campionato. In mezzo al campo Bonaventura (563'), Biglia (598') e Kessie (619') sono stati fin qui insostituibili per il tecnico rossonero che non ha mai rinunciato a nessuno dei tre in campionato. Così come Donnarumma (630' complessivi) e la sua difesa: da Calabria (427') a Musacchio (630', mai sostituito), da Romagnoli (540', assente con il Chievo per un affaticamento muscolare) a Ricardo Rodriguez (518').Una difesa su cui Ringhio crede nonostante non sia ancora riuscita a terminare una sola gara in serie A con la porta inviolata. Anche in avanti Gattuso ha le idee ben chiare: Suso a destra (630', mai sostituito), Calhanoglu a sinistra (479') con Gonzalo Higuain al centro dell'attacco (450'). Tutto deciso, quindi, almeno fino a oggi. (A.gne e L.Ucc.)