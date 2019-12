«Ibra non è un calciatore, ma un marziano e il corpo di CR7 è diventato un tempio»

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Alla presentazione della mini serie, in due puntate, di #SkyBuffaRacconta Gigi Riva - L'uomo che nacque due volte (venerdì la seconda puntata) non poteva mancare Federico Buffa, noto e acclamato narratore di racconti legati al mondo dello sport. L'occasione per parlare delle sue molteplici passioni.

Un nuovo racconto, questa volta dedicato a una leggenda come Gigi Riva

«Per me è stato un privilegio. Io racconto solo storie che vorrei ascoltare. In questo caso, c'è anche una forte componente personale, considerato che, da ragazzino, andavo a vederlo che fumava dalla sua terrazza».

Pure universitari alla prima di Rombo di Tuono.

«L'Italia sottovaluta, storicamente, il valore educativo dello sport. Per primis, la scuola. Questi ragazzi sono degli autodidatti che vogliono sapere come era il mondo prima del loro arrivo».

C'è un giocatore del Milan attuale che meriterebbe un racconto di Buffa?

No, in questo Milan non c'è nessuno che meriterebbe un racconto. Andiamo male in questo periodo, anche se il Diavolo resta un club affascinante».

Forse Ibrahimovic se tornasse rossonero?

«Lui non è del Milan, è un cittadino del mondo: è di un altro pianeta».

Forse San Siro verrà demolito, che effetto le fa?

«Non sarebbe una scelta congrua al mondo contemporaneo. La storia viene narrata in maniera scorretta. L'Arsenal, per fare il suo stadio, va a comprarsi il terreno. Noi in Italia, sia Juventus che Milan e Inter prendono un terreno dal comune con un leasing a 99 anni. Sono storie diverse. Se il terreno è del comune, decide il comune».

L'Inter cinese è importante e ambiziosa. Giusto?

«L'Inter è stata della famiglia Moratti due volte, nei suoi momenti migliori. Mi chiedo perché nessun imprenditore italiano ritenga oggi che il calcio sia un buon investimento».

Cristiano Ronaldo è un buon investimento per la Juve?

«CR7 è come Lebron James. Considera il suo corpo un tempio. Ha un livello di professionalità molto importante. Ancelotti mi raccontava che quando tornavano a Madrid da una trasferta, gli altri andavano a casa e Cristiano si faceva 40 minuti in una vasca di ghiaccio perché così facendo recuperava un giorno. Quando vedi uno così, non puoi dire nulla».

