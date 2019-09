I volontari di So. R. Te. per Roma

L'entusiasmo di un gruppo di ragazze e ragazzi fra i 16 e i 30 anni, il loro impegno per aiutare gli altri, il desiderio di realizzare una concreta solidarietà. L'associazione si chiama So.R.Te e da sei anni assiste minori nelle case famiglia, sostiene persone senza fissa dimora distribuendo pasti caldi e coperte, segue bambini e adulti con disabilità attraverso laboratori specifici e sport di squadra, aiuta famiglie in difficoltà economica con la consegna mensile di social card spendibili in supermercati e svolge sul territorio attività di riqualificazione di aree verdi in stato di degrado e di riverniciatura di muri urbani deturpati. Mercoledì 18 settembre alle 18 in Campidoglio, So.R.Te presenterà i progetti futuri e le attività del 2020 insieme ad amministratori della Capitale, esperti, volontari.

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA