«I vigili buttano le coperte per i clochard»

Enrico Chillè

Costretti a dormire in strada, nonostante le rigide temperature: addirittura senza coperte, perché rimosse e gettate tra i rifiuti da alcuni vigili urbani. È accaduto lunedì scorso ai clochard in via Cesare Pascarella, vicino Trastevere. La denuncia è di diverse associazioni umanitarie, tra cui la comunità di Sant'Egidio: «Sconvolgente, un gesto di cieca ostilità che dimentica i morti per il freddo e contrasta la generosità dei cittadini che hanno donato ai più poveri coperte e indumenti invernali». La sera stessa i senzatetto sono stati fotografati mentre dormivano in strada, senza possibilità di scaldarsi. Insomma, una forma di decoro urbano che diventa disumana. A nulla sono valsi gli appelli ad aprire, di notte, le stazioni della metro per i clochard. Solo nella Capitale sono già 11 i senzatetto morti in strada.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 05:01

