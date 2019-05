Daniele Petroselli

Atalanta e Inter in Champions League, Milan in Europa League dalla porta principale, Genoa salvo ed Empoli in Serie B. Sono questi i verdetti degli ultimi 90 intensi minuti del campionato. Altalena di emozioni soprattutto nella lotta per l'Europa, con l'Atalanta che a Reggio Emilia prima va sotto (Berardi al 19'), poi risponde con orgoglio e porta a casa una vittoria storica grazie a Zapata (35'), Gomez (53') e Pasalic (65'). Soffre l'Inter, che a San Siro passa solo nella ripresa grazie a Keita (51'), ma subisce la rimonta d'orgoglio dell'Empoli firmata Traorè (76'). Ci pensa Nainggolan all'81' a regalare il sorriso a Spalletti e a tutti i tifosi nerazzurri. Tante emozioni anche a Ferrara, con il Milan che va avanti due volte (Calhanoglu al 18' e Kessié al 23'), ma si fa rimontare da Vicari (28') e Fares (53'), prima di mettere il sigillo ancora una volta con Kessié su rigore al 66', per una qualificazione in Europa solo momentanea, in attesa del verdetto della Camera Giudicante dell'Uefa per la violazione dei parametri del Fair Play Finanziario. Tanta paura a Firenze invece, con due piazze come Genoa e Fiorentina in bilico fino all'ultimo ma che grazie allo 0-0 si regalano ancora la Serie A.

Lunedì 27 Maggio 2019, 05:01

