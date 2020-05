ROMA - Basse percentuali si ripercuotono in maniera negativa sulla coppia dal punto di vista psicologico ed economico, spesso determinando stati di profonda frustrazione. «I centri di fecondazione artificiale devono utilizzare le tecniche che ottengono elevate percentuali di successo (70%) fin dal primo tentativo senza incorrere nel rischio di una gravidanza multipla», afferma il prof. Ermanno Greco, direttore scientifico Centri Medicina della Riproduzione ICSI Roma. È più importante allora la scelta sulla base della salute genetica (normale assetto cromosomico) rispetto all'apparente qualità morfologica. «La recente tecnica di analisi cromosomica con NGS consente di valutare, a differenza delle precedenti (PCR, aCGH), tutti i cromosomi dell'embrione e il DNA mitocondriale spiega Greco- studi internazionali evidenziano che, a prescindere dall'età, il trasferimento di un'unica blastocisti sana consente di ottenere circa il 60-70% di successo in donne con buona riserva ovarica, con una percentuale di aborto del solo 10% e con il rischio di gemellarità non superiore al 4%. La possibilità di errore della tecnica è inferiore all'1%». Evidenti sono, allora, i vantaggi della tecnica di diagnosi preimpianto. (A. Cap.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 05:01

