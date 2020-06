«I vandali degli asili? Caccia a una baby gang»

Asili sotto attacco: dopo la denuncia di Leggo sulla materna Barcaccia devastata dai vandali, emergono nuovi casi. E la sindaca Raggi twitta: «Un gesto vergognoso, mi auguro che i colpevoli siano presto assicurati alla giustizia».

Probabilmente c'è una baby gang dietro i raid vandalici che stanno colpendo le strutture per l'infanzia del municipio 7. La Barcaccia ha avuto i danni peggiori ma ci sono anche il Faro dei Bimbi di Morena e una terza scuola, a Cinecittà est. Le modalità riscontrate spiega l'assessore alla Scuola del municipio 7, Elena De Santis - fanno presumere che si possa trattare di una banda di adolescenti. Si sono anche firmati, con il solo nome di battesimo. Negli asili non c'è nulla da rubare, perché sono chiusi da mesi: entrano solo per puro vandalismo. Stiamo lavorando a progetti di inclusione sul territorio, con le scuole e le famiglie in prima linea, proprio per evitare situazioni di disagio sociale come queste».

Il bilancio dei danni è pesante: per la scuola media Deledda, colpita a marzo, solo per la disinfezione contro il Covid sono stati spesi 700 euro. Ora per comprare anche tutti gli arredi nuovi serviranno migliaia di euro. (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA