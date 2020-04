I. V. U. L. Non è un acronimo. È un modo per capire che forma abbia una crisi economica. Già, perché Le crisi non sono tutte uguali -anche se, a guardarne certi effetti, così potrebbe sembrare.

La crisi da Coronavirus sarà a breve una recessione tecnica -con PIL in calo per due trimestri consecutivi. Graficamente, l'andamento del PIL nel tempo inizia con la forma di una I: una linea che cade (quasi) verticalmente. Questo lo sappiamo già: quello che ignoriamo è di quanto sia profonda questa caduta. Confindustria, di recente, l'ha stimata al 10%. Vedremo.

L'altra cosa che ignoriamo, è cosa succederà dopo la I: avremo una rapida ripresa? Allora la forma della curva sarà una U: una rapida discesa, un rimbalzo e una altrettanto rapida risalita. Ce lo auguriamo tutti ma lo credono in pochi. Se avremo una ripresa più faticosa, la curva avrà forma di V, con un rimbalzo più lento, arrancante come su un pendio in salita. È uno scenario possibile se le nazioni collaboreranno. Se la ripresa, invece, non ci sarà in tempi ragionevoli, avremo una L, dove impiegheremo molto tempo a riprenderci dallo shock sistemico della crisi. È lo scenario peggiore: si chiama stagnazione. Accadrà, soprattutto se prevarranno i protezionismi nazionali cari a Trump e a certi politici di casa nostra.

