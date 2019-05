I tre eletti che attendono solo la Brexit

C'è qualcuno che spera vivamente nell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Si tratta dei tre candidati italiani rimasti in stand by, in attesa che la Brexit diventi giuridicamente efficace. L'Italia infatti ha eletto 76 membri all'europarlamento, anche se solo 73 entreranno subito in carica. Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea si libereranno 73 seggi. Di questi, 46 saranno messi in riserva per nuovi Paesi che raggiungano l'Ue mentre 27 sono stati ripartiti tra 14 altri Paesi membri. I tre italiani in attesa sono l'esponente di Fratelli d'Italia Sergio Antonio Berlato; Fulvio Martusciello di Forza Italia e il leghista Matteo Adinolfi. L'elenco completo degli europarlamentari italiani però sarà completo solo quando i big decideranno cosa fare.

Matteo Salvini, per esempio, pur essendosi candidato ovunque non entrerà nell'Europarlamento poiché la carica è incompatibile con quella di ministro dell'Interno.

Anche Giorgia Meloni, capolista in tutte le circoscrizioni, non sceglierà la carriera europea. E Silvio Berlusconi dovrà decidere in quale circoscrizione risultare eletto fra le quattro in cui si è candidato. (A.sev.)

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

