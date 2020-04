I trasporti nella fase 2 restano un enigma. Le aziende locali continuano a sostenere di non riuscire a mettersi in regola con le norme sul distanziamento, e il governo studia nuove soluzioni. Ieri, la ministra dei Trasporti e Infrastrutture Paola De Micheli ha annunciato «un buono mobilità alternativa di 200 euro, per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 60.000 abitanti, per l'acquisto di biciclette, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini».

Con la Fase 2 si metteranno in movimento «circa 3 milioni di persone sull'intero territorio nazionale, molti dei quali utilizzeranno mezzi pubblici», ha aggiunto la ministra, «occorre quindi che sia le aziende dei trasporti che l'utenza si attengano all'osservanza di misure necessarie a contenere il diffondersi del contagio».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA