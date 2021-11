I tifosi laziali insorgono: «Basta discriminazioni»

Enrico Sarzanini

L'Atalanta dovrà pagare 25.000 euro di multa per la monetina che ha colpito Reina sabato a Bergamo nel corso della partita. Lo ha deciso il giudice sportivo che ha attenuato la sanzione in quanto la Società si legge nel dispositivo - dissociatasi immediatamente dal comportamento incivile descritto nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale, con la propria collaborazione fattiva ha contribuito alla pronta individuazione dei responsabili dell'ultimo episodio, ai fini dell'applicazione delle conseguenti sanzioni interdittive dell'accesso.

Domani la gara di Europa League a Marsiglia che la Lazio deve vincere per puntare al primo posto nel girone, a tenere banco però è ancora la polemica a distanza tra la Lazio e il ministero francese che ha vietato la trasferta ai tifosi biancocelesti considerati fascisti e violenti. Lunedì la presa di posizione della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ieri è stata la volta si Suor Paola, la religiosa da sempre tifosa della Lazio: Sono in contatto con alcuni tifosi per ribaltare un divieto vergognoso con una inaccettabile criminalizzazione dei tifosi: io vado sempre allo stadio e non accetto di sentirmi dare della fascista violenta. Sulla questione è intervenuto anche Giannandrea Pecorelli fondatore di Lazio e libertà: «I francesi hanno generalizzato, ma siamo consapevoli che in tutte le tifoserie si evidenzino caratteristiche di estrema destra: siamo stufi di subire questa immagine dominante».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:01

