I testi della manovra e del decreto fiscale approvati dal Consiglio dei ministri si fanno via via più definiti. Confermata la riforma della legge Fornero, la soglia minima per il pensionamento anticipato è di 62 anni di età e 38 di contributi, a cui si potrà accedere durante quattro finestre l'anno. Previsto anche un taglio alle pensioni superiori a 4.500 euro, se non supportate da adeguati contributi. Il reddito di cittadinanza prevede un assegno da 780 euro per chi cerca lavoro e risiede in Italia da almeno 5 anni. Potrà salire se si hanno figli o familiari a carico. La flat tax sarà al 15% ma solo per Partite Iva con ricavi fino a 65.000 euro. Chi ha accumulato debiti con il fisco tra il 2000 e il 2017 potrà pagarli in 10 rate (con interesse ridotto del 2%) distribuite in 10 anni. Cancellati invece i debiti col fisco inferiori a 1.000 euro relativi al periodo che va dal 2000 al 2010. La pace fiscale ammette una dichiarazione integrativa per far emergere fino ad un massimo del 30% in più rispetto alle somme già dichiarate e comunque con un tetto di 100.000 euro per periodo d'imposta. L'aliquota sul non dichiarato è al 20%.Intanto però la manovra attende il giudizio della Commissione europea. Il presidente Jean-Claude Juncker ha chiesto all'Italia di rispettare gli impegni presi sugli obiettivi di bilancio 2019 sottolineando che se Bruxelles accetta tutto quello che il governo italiano propone si avrebbero reazioni virulente di altri Paesi. Parole che hanno suscitato polemiche e reso necessaria, in serata, una telefonata di chiarimento fra il premier Conte e Juncker.