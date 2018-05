I templi del Foro Boario? Sommersi dall'erbaccia

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valentina ContiPiù che monumenti sembrano pezzi di giungla. Con erba talmente alta che inghiotte le antiche vestigia. Il Tempio di Portuno al Foro Boario e quello di Ercole Vincitore affondano nella vegetazione incolta e nel degrado. I turisti per immortalare i siti chiusi nell'abbandono si aggirano sul retro bypassando sporcizia e campi di verde incolto, attoniti sul loro giro nella Capitale d'Italia della cultura negata.Sui cancelli del primo - tempio romano di epoca repubblicana restaurato in grande spolvero nell'estate 2014 - c'è affisso un avviso del Mibact, su sfondo di piazza della Bocca della Verità, che indica gli orari di possibili visite didattiche individuali e per gruppi (con e senza guida, comprendenti anche il passaggio al Tempio di Ercole) la prima e terza domenica del mese. Con prenotazione obbligatoria, chiamando il numero del servizio informazioni e prenotazioni musei e monumenti della Soprintendenza speciale per i Beni architettonici di Roma. Peccato che lo storico sito sia sbarrato, inaccessibile a romani e turisti per questioni di sicurezza.Nella parte alta si notano intonaci cadenti, scrostati, poi ancora erba su erba a fagocitare ogni spazio libero accanto a gabbiotti rischiosi. Contattiamo il numero indicato e scopriamo che, secondo un calendario di aperture periodiche di siti chiusi al pubblico, è possibile visitare luoghi e monumenti di Roma come, ad esempio, il Tempio di Portuno. «Non è possibile prenotare per il giorno in corso», avverte la voce registrata del centralino. Parliamo con un operatore: «La prima data utile per una visita è domenica 20 Maggio. Non prima. Il sito non è aperto costantemente», ci dice. Al turista sconsolato in visita nella città più bella del mondo, con spesso poco tempo a disposizione, in ripartenza per altri lidi, non rimane dunque che girovagare nell'erba alta e accontentarsi di qualche foto maldestra in uno scenario surreale.Non è tutto. Sul sito della Soprintendenza alla voce Tempio di Portunus al Foro Boario, nella sezione pianificazione delle visite, non viene riportato alcun riferimento sugli orari, sull'area e sulle visite guidate. Immerso nell'incuria devastante è pure il vicino Tempio di Ercole Vincitore, coperto da fronde cadenti, attorniato da pezzi di alberature in terra, rami secchi, cespugli trasformati in giacigli di fortuna. Altro che valorizzazione: i lucchetti a fermare l'ingresso, e anche qui, in bella vista, un altro cartello del Mibact che riporta le stesse info del primo sito sulle visite guidate. Proprio vero: chi ha pane non ha i denti.