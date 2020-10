I tempi d'attesa per il tampone? Sui social

Simone Pierini

Mai tanti tamponi di domenica. Il Lazio - che ieri ha sfondato per la prima volta la soglia dei 10 mila attualmente positivi - è infatti l'unica regione che non ha mostrato un calo di tamponi nel weekend: anzi, è la seconda d'Italia per test giornalieri dopo la Lombardia. Su quasi 14 mila tamponi, i casi positivi rilevati nell'ultimo bollettino sono 395 (record assoluto anche in questo caso) di cui 158 a Roma. Sale ancora il numero di persone ricoverate in terapia intensiva (78) - il più alto d'Italia - e si avvicina a mille il dato degli ospedalizzati in altri reparti. Il territorio della Asl Roma 1 resta il più colpito con 72 casi, sette in più della Asl Roma 2, mentre nella Asl Roma 3 sono 21. In provincia si sono contati 105 contagiati. Salgono anche i numeri nelle altre province con 41 casi a Latina, 30 a Frosinone, 36 a Viterbo e 25 a Rieti. Otto i decessi totali in più ma cinque di questi sono riferiti a vecchie notifiche di giorni precedenti. Il Lazio prosegue infine la sua lotta al coronavirus cercando di ampliare la gestione dei test dopo il caos dei giorni scorsi e, per far fronte alle lunghe code ai drive in, ha utilizzato i canali social per aggiornare i cittadini sui tempi di attesa delle varie postazioni.

