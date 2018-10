I teatri del Lazio presentano la stagione

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si apre la stagione teatrale 2018/19 curata da Atcl, Associazione teatrale tra i Comuni del Lazio, il circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo riconosciuto e sostenuto dal MiBAC e dalla Regione Lazio: un programma che conta 22 stagioni di Teatro di prosa con 188 spettacoli a cui si aggiungono 32 spettacoli di Teatro contemporaneo, 6 rassegne di Teatro ragazzi con 28 spettacoli, programmazione e sostegno a vari progetti dedicati alla danza per un totale di 35 spettacoli; 40 concerti in via di calendarizzazione.A questo si aggiunge la collaborazione con alcuni Comuni per l'organizzazione di Festival estivi come: Vulci Festival (Montalto di Castro), Tivoli chiama! (Tivoli), Svicolando e Festa Medievale (Priverno). Un anno quindi «che pone il circuito multidisciplinare in stretta relazione con i territori del Lazio che saranno direttamente coinvolti nelle iniziative». Alla presentazione della stagione c'era il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. «Oggi è una giornata bella per Roma perché riapre un nuovo spazio culturale - ha affermato - Un luogo storico, il teatro di Roberto Rossellini che era chiuso da decenni e che grazie alla Regione diventerà un teatro aperto alla formazione ma anche allo spettacolo».