I Subsonica ricominciano da 8 «Vogliamo tornare alle origini»

Dopo un percorso in solitaria durato quattro anni, i Subsonica ritornano e partono insieme dall'8, facendone un loro manifesto. «È un album che racconta i Subsonica dall'inizio, da quello che erano a quello che sono diventati. «Per quello è 8, non solo il numero dei nostri dischi finora, ma anche circolarità, temporalità e contemporaneità del tempo», raccontano i cinque della band sul disco che uscirà il 12 ottobre dopo essere stato anticipato dal singolo Bottiglie Rotte.Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio decidono che è ora il momento di tornare. E mettere in musica la loro storia. «Le sonorità smaccatamente anni 90 con cui parte il disco è una provocazione. Vogliamo ripercorrere i nostri primi anni». Tornano consapevoli, dicono. Nostalgici? «Mah, forse un po'. Una volta la musica aveva il suo spazio clandestino, la sua teatralità del palcoscenico tra vera elettronica e rock». Un viaggio dal passato a oggi, prodotto interamente dalla band, sotto la supervisione di Max, mixato a Londra da Marta Salogni (firma dell'ultimo album di Björk). Un solo featuring (L'incubo) con il rapper torinese Willie Peyote, mentre il pezzo Le Onde è dedicato a Carlo Rossi, morto in un incidente stradale e maestro di tecniche di registrazione.Dal 4 al 19 dicembre prenderà il via il tour: i Subsonica suoneranno in nove palchi europei per l'European reBoot2018. Amsterdam, Londra, Dublino, Zurigo, Parigi, Bruxelles, Colonia, Berlino, Monaco. Poi la tournée italiana 8 TOUR, nei palazzetti che toccherà 8 città: doppia data a Torino e Milano, e poi Ancona, Bologna, Padova, Genova, Roma e Firenze.