I social sono stati decisivi per il voto in America, lo riporta la ricerca Eurispes di Livio Varriale. Nella sfida tra Trump e Biden, tutto il mondo si è interrogato su chi sarebbe stato il nuovo Presidente, ma con un'attenta analisi dei flussi di Twitter già si poteva fare una previsione realistica. Da gennaio i due candidati hanno generato oltre un miliardo di interazioni sulla piattaforma dei cinguettii, spazio privilegiato per monitorare gli andamenti elettorali. Con 7 milioni di uscite si è scatenata una vera battaglia a colpi di tweet, vinta per numero di like, condivisioni e menzioni da Donald Trump. Ma se il Presidente uscente ha avuto la meglio a livello numerico, Biden ha vinto in termini di consenso, e questo è testimoniato dalla qualità delle sue interazioni: nella classifica tutti i tweet più graditi sono i suoi e, a differenza del suo avversario, i commenti degli utenti in maggioranza positivi. Kamala Harris e Barack Obama poi sono stati fondamentali per la volata finale, tanto che, mentre #ciuffopazzo si affannava a twittare notizie senza fondamento, a proclamare una vittoria falsa (venendo così censurato dalle emittenti televisive e oscurato dai social), Joe Biden è diventato Presidente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 05:01

