I signori Barbablù

TEATRO ROMA

Pietro Longhi e Miriam Mesturino (foto) nella commedia di Gerard Verner che racconta la storia di un uomo e di una donna non più giovanissimi che hanno deciso di sposarsi e di passare la luna di miele in un cottage isolato nella campagna inglese. Ma è bene essersi sposati in fretta? Regia

di Silvio Giordani.

Via Umbertide 3, da giovedì al 14/04, bigl.

da 18 euro, 06.7850626

The dead dogs

TEATRO ARGOT STUDIO

Il capolavoro del drammaturgo norvegese Jon Fosse. Lo spettacolo è vincitore di Forever Young 2017/18 La Corte Ospitale.

Un giovane uomo uccide il vicino di casa perché questi ha ucciso il suo cane: violenza cieca che esplode nel quotidiano. Con Alessandro Bay Rossi e Giusto Cucchiarini.

Via N. Del Grande 27,

da oggi al 31/03, bigl.

da 18 euro, 065898111

© RIPRODUZIONE RISERVATA