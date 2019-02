I SICARI SI ARRENDONO

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emilio OrlandoUna pistola tatuata sulla spalla, croci sulle basette, doppio taglio di capelli. Foto con atteggiamenti di sfida pubblicate sui loro rispettivi profili Facebook. Due soggetti segnalati per spaccio di droga, conosciuti anche negli ambienti criminali delle altre borgate romane, nonostante siano entrambi nati e cresciuti al Villaggio Giuliano, in via Ettore Roesler Franz ad Acilia vicino Ostia. Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano di 25 e 24 anni si sono costituiti, dopo che la polizia li aveva identificati in seguito al ferimento di Manuel Mateo Bortuzzo avvenuto in piazza Eschilo all'Axa, ad un paio di chilometri dalle loro rispettive abitazioni.Avevano trovato riparo nelle case di alcuni amici durante la loro fuga, durata poco meno di settantadue ore. La loro costituzione è stata in parte concordata dagli avvocati Alessandro De Federicis e Giulia Cassaro che, data la gravità del quadro indiziario nei confronti dei loro assistiti, responsabili del ferimento grave della giovane promessa del nuoto, li hanno convinti ad arrendersi. Secondo la ricostruzione fornita dai loro legali, a sparare i tre colpi con il revolver calibro 38 sarebbe stato proprio Marinelli e lo avrebbe fatto con lo scooter in corsa, mentre Bazzano era alla guida.«Hanno pianto e girovagato per tre giorni e poi hanno deciso di consegnarsi spontaneamente per rendere giustizia a Manuel, che per il loro gesto sarà costretto a vivere su una sedia a rotelle - dice l'avvocato De Federicis all'uscita dalla questura - avevano visto che c'era la polizia li vicino, ma questo non è servito a farli desistere». «Sono pentiti per il loro gesto - gli fa eco Giulia Cassaro, legale di Bazzano - non volevano uccidere».Dalla ricostruzione effettuata durante le indagini delegate dal sostituto procuratore Elena Neri è emerso che la sparatoria è stata la conseguenza della violenta rissa che c'era stata poco prima, nel pub che dista pochi metri da dove Manuel si è accasciato a terra, colpito dal proiettile nella schiena. «Ci siamo sbagliati. Non volevamo colpire lui, ho sparato alla cieca - è stato l'incipit della confessione di Marinelli - non era nostra intenzione sparare, era buio e pioveva». L'omertà e la reticenza del quartiere dove vivevano hanno caratterizzato sin dall'inizio questa vicenda.La svolta investigativa nelle indagini sul ferimento del giovane trevigiano è arrivata dopo il ritrovamento di una pistola calibro 38 in un prato lungo la strada che i due malviventi hanno percorso per fuggire, non lontano dal locale dove era scoppiata la violenta lite. Una testimonianza preziosa di due persone, che hanno indicato agli inquirenti il punto dove era stata gettata la rivoltella a tamburo. Sull'arma sono state individuate le impronte digitali di Marinelli, anche se la pioggia le aveva in parte cancellate.Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno fatto il resto, mostrando un particolare doppio taglio di capelli del passeggero dello scooter, che non indossava il casco a differenza del conducente, che ne aveva uno bianco.riproduzione riservata ®