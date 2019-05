I sequestri, gli arresti, le accuse, il focus mediatico sul clan Casamonica sta portando ai risultati sperati: gli zingari stanno ridimensionando il loro impatto criminale su Roma. Non fanno più tanta paura.

L'ultima notizia è il rischio processo per 63 persone, tutte legate al clan dei Casamonica. La Procura di Roma ha chiuso l'indagine, atto che di norma precede la richiesta di rinvio a giudizio, per appartenenti al gruppo criminale attivo nella zona est della Capitale a cui il pm Giovanni Musarò contesta, a seconda delle posizioni, anche l'associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, all'estorsione, l'usura, la detenzione illegale di armi e tanto altro.

Di fatto il fascicolo racchiude l'attività di indagine svolta negli ultimi quattro anni durante i quali sono stati effettuati arresti e sequestri. (S. Uni.)

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

