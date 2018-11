I segreti del fantastico mondo animale

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola L'Etologia caso per caso del famoso Danilo Mainardi. Il ricercatore-autore s'addentra nel descrivere l'etologia applicata come un detective che, partendo da una curiosità, un caso (come quello del gatto domestico che caccia una preda, si tratta di un comportamento innato, iscritto nei geni, o acquisito con l'esperienza?), prosegue raccogliendo elementi, scoprendo particolari, organizzando i dati e infine traendo solide conclusioni.I protagonisti assoluti sono quindi i curiosi, affascinanti animalicaso come le cince inglesi che scoprono come aprire le bottiglie del latte, come esempio di trasmissione culturale, gli scimpanzé che si nutrono di formiche e termiti usando primitivi utensili per spiegare le capacità cognitive, ma anche l'Homo sapientissimus che con la sua interazione impatto con l'ambiente, fornisce un esempio di comportamento maladattativo.Con uno stile semplice e appassionato, si scopre l'essenza del comportamento, come esso sia cioè causa e contemporaneamente effetto dell'evoluzione. Un libro per chi ama il mondo animale e ne vuole conoscere anche i segreti. Buona lettura!(A.Ben.)