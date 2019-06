I Segni della Shoah

CASINA DEI VALLATI

Da domani al 14 luglio 2019, si svolge la mostra I Segni della Shoah alla Casina dei Vallati (Fondazione Museo della Shoah di Roma) in via del Portico d'Ottavia, 29, Roma. In esposizione più di 60 illustrazioni realizzate dagli allievi della Scuola Romana dei Fumetti, al termine di un percorso storico- didattico, portato avanti insieme ai docenti con il coordinamento di Massimo Rotundo, disegnatore per Bonelli e Delcourtx.

Via Portico d'Ottavia, 29

Da domani al 14 luglio

Materia Oscura

INFOPOINT EMERGENCY

Oggi alle 18,30 all'Infopoint di Emergency quarto appuntamento della seconda edizione della rassegna cinematografica D(i)ritti all'immagine con il film Materia oscura di Massimo D'Anolfi e Martina Parenti, seguito da un incontro con lo scrittore Andrea Melis.

Il documentario esplora il Poligono Sperimentale di Salto di Quirra, in Sardegna, teatro di esperimenti su armi nuove con conseguenze inesorabili per l'ambiente.

Via IV novembre, 157/b,

oggi alle 18.30

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA