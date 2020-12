I saldi anticipano E c'è il cambio orario

Saldi di gennaio anticipati a dicembre a Roma e nel Lazio. Come avvenuto anche l'estate scorsa, a causa della pandemia, è stato deciso di sospendere il divieto di vendite promozionali nel mese antecedente ai saldi, che così inizieranno il prossimo 12 dicembre e non il 12 gennaio.

Lo ha deciso la Commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up e commercio del Consiglio Regionale del Lazio, per tutelare i commercianti e favorire la ripresa degli acquisti dei consumatori, che così potranno fare i regali di Natale con gli sconti. Manca solo l'approvazione definitiva della Giunta regionale, una pura formalità.

I saldi inizieranno martedì 12 dicembre e non di sabato per evitare assembramenti nei negozi e nei centri commerciali. Gli orari saranno definiti dagli esercenti, nei tempi e nei modi stabiliti dall'ultimo Dpcm (fino alle 21, con chiusure dei negozi non essenziali nei giorni festivi e prefestivi).(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 05:01

