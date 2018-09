I rom vanno in roulotte In città scoppia la rivolta

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valentina Conti«La zona è fuori controllo, le notti scorrono tra parcheggiatori abusivi e degrado incombente. E quell'affare in postazione fissa da mesi è un'indecenza. Qualcuno faccia qualcosa, stiamo a Roma non a Calcutta». L' affare in pianta stabile da prima dell'estate di cui parlano i residenti di Ostiense, in rivolta, è un camper sgangherato diventato dimora in piena regola di un gruppo di nomadi. E' parcheggiato sbilenco in via Giovanni Negri, col tetto pieno zeppo di ombrelli e buste di plastica da cui deborda di ogni.Tornati dalle ferie, gli abitanti hanno trovato pure una sorpresa: tutt'intorno piante messe ad ornare la casa su strada, parcheggiata a ridosso del muro dell'area di sosta all'interno del perimetro degli ex Magazzini generali. Laddove dovrebbe sorgere il nuovo volto del quartiere. Invece, per adesso, di nuovo c'è solo l'abbandono ancora più dirompente, tra dormitori open air di clochard sui marciapiedi, asfalto impraticabile, ratti che scorrazzano in mezzo ai tappeti di immondizia rovistata dai rom e vere occupazioni. Unanime il grido di protesta: «Chiediamo al presidente dell'VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri, di intervenire. E' indecoroso che si viva così nell'indifferenza e che il nostro quartiere sia preda di sbandati e altro giorno e notte. La sicurezza e la dignità dove sono?».Esistenze sotto gli occhi di tutti: un fenomeno, di certo, non nuovo nella Capitale d'Italia quello delle roulotte on the road. Fatto di tavoli all'aperto, panni stesi alla meno peggio, teloni esterni adibiti in modo da ricavare spazio, bacinelle e pentole riposte su qualche muretto. Arrangiarsi la parola d'ordine, spesso sfruttando allacci di fortuna per acqua ed elettricità. Le visioni si rincorrono dal centro alla periferia, da Lungotevere Aventino a via Giustiniano Imperatore e via Giovanni da Empoli fino a davanti l'ingresso del cimitero del Verano, e ancora su via Mondragone all'Appio, via di Val Cannuta, via Cassia. Postazioni storiche e new entries, la mappa taglia in lungo e largo i quadranti della città, includendo numerose famiglie italiane che non ce l'hanno fatta. Distrutte dalla crisi, ridotte sul lastrico, a sbarcare il lunario in strada. Invisibili alla vita che passa, all'afa e al gelo, non allo sguardo dei passanti.riproduzione riservata ®