I Rockets fermano il tempo «Un disco sul pianeta malato»

MILANO - Quasi impossibile non ricordarli, fosse solo per quel loro look quasi da un altro mondo: teste rasate, abiti come divise spaziali, facce argentate tra fumi e raggi laser sul palco. Era il 1976 quando i Rockets, francesi con la passione per l'elettronica pop, debuttavano con il loro primo album omonimo. Quarantatré anni dopo, a 5 dall'ultimo disco Kaos, ritornano ora con un nuovo disco intitolato Wonderland, in uscita venerdì e preceduto dal singolo Kids from Mars. Con i loro successi a metà tra la ricerca sonora e ritornelli da classifica come in Electric Delight, Galactica o Astral Word, sono stati quasi dei precursori di quelle sonorità che oggi, con il nome di french touch, hanno portato al successo decine di band e dj d'Oltralpe. «Penso ai Daft Punk o ai Justice», racconta il fondatore del gruppo Fabrice Quagliotti. Lui, tastierista con la passione per il progressive e unico superstite della formazione originaria, è ancora il leader e autore dei brani dell'ultimo cd. Un concept-album come lo definisce Quagliotti: «Ci ho messo 5 anni per scrivere tutti i brani. Canzoni che parlano di bambini che salvano il mondo, ormai rovinato dall'inquinamento, dalla mancanza di valori e di rispetto nei confronti del nostro pianeta».

In Italia, i Rockets furono una band molto apprezzata: nel 1979, con Plasteroid, vendettero un milione di copie e raggiunsero il n. 1 in classifica. «Ma il miglior premio è sapere che abbiamo fan che ancora ci seguono e che ci stimano come agli esordi». In quell'anno tennero addirittura 150 concerti in Italia. «Ricordo il periodo politico e le contestazioni per la data al Palalido di Milano. Io venni colpito da un bullone lanciato dal pubblico. Oggi ci rido sopra, ma allora non la presi bene». Poco male, in estate i Rockets cominceranno un tour per la Penisola. «Sarà un grande spettacolo, con tutti i nostri brani più famosi e atmosfere da anni 70». Come se il tempo non fosse mai trascorso.

