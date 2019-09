I RIVOLUZIONARI POP

Marco Castoro

ROMA - «Artista, utopista della bellezza. Non certo uno sceneggiatore (s'inventava di tutto pur di non scrivere testi) bensì un grande scenografo. Un regista che odiava i format tv perché toglievano spontaneità e che ha rivoluzionato la regia dei programmi, Macao ha fatto scuola». Renzo Arbore e Carlo Freccero ricordano così Gianni Boncompagni e lo fanno nel migliore di modi. «Come sicuramente sarebbe piaciuto a lui», dicono in coro con la figlia Barbara Boncompagni che annuisce. Stasera su Rai2 va in onda No non è la Bbc, una «long size version» - come sottolinea Arbore - di oltre tre ore. Con questo omaggio a Boncompagni comincia la stagione del palinsesto scelto da Freccero (quello che abbiamo visto finora, tranne poche eccezioni, apparteneva alla gestione precedente). Il pezzo forte della programmazione sarà da giovedì prossimo Maledetti Amici Miei, con Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Margherita Buy e Max Tortora.

Per quanto riguarda stasera si parte alle 21. «Alle 9 precise, mi raccomando, sennò vi perdete la grande sorpresa». Sull'onda di Techetechetè il programma di Renzo Arbore rende omaggio a Gianni Boncompagni, con voci e volti che hanno accompagnato l'amico e regista scomparso nella vita e nella carriera. Da Raffaella Carrà ad Ambra, passando per Claudia Gerini, Fabio Fazio e Piero Chiambretti. «Le donne racconteranno l'aspetto ludico di Gianni», sottolinea Arbore. «Con Gianni ridevamo sempre, sul lavoro e nella vita. Bandiera Gialla, Alto Gradimento, quante ore passate assieme. Abbiamo sempre improvvisato, mai scritto un testo, una scaletta. Gianni odiava il banale. E pensare che abbiamo partecipato all'esame di maestri programmatori in Rai solo perché potevamo avere i dischi gratis. L'ho visto incavolato una sola volta: quando le figlie gli avevano detto che i jeans che aveva addosso erano fuori moda».

Il momento più difficile? «Quando dopo Canzonissima del '70 ci cacciarono dalla Rai perché il direttore di allora disse che noi radiofonici in tv non funzionavamo. Siamo tornati dopo sei anni con il direttore Fichera a Rai2. Nel frattempo abbiamo fatto radio continuando a divertirci».

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

