I respingimenti militari a Ceuta hanno mostrato il lato più disumano della Spagna, non solo a livello di politiche migratorie ma anche di dibattito social. Da una parte l'esercito, dall'altra i migranti stremati. Di questi momenti terribili, due foto hanno fatto il giro del mondo: la bimba salvata dalla Guardia Civil, e la volontaria della Croce Rossa Luna Reyes che abbraccia un profugo. Dove non bastano le parole, arriva la potenza dell'immagine. Scatti che danno speranza, che ci fanno pensare che un mondo più umano possa esistere. Ma, come per farci cambiare subito idea, sono arrivate orde di haters, mondi vicini a Vox (il partito di estrema destra spagnolo) che hanno costretto Luna a chiudere i propri profili social: «non smettevano di insultarmi e dire cose razziste contro di me» è sconvolta mentre racconta la sua esperienza drammatica sulla spiaggia di Tarajal. Bombardata per quell'abbraccio che è diventato un salvagente, condannata per aver mostrato compassione, per essere stata dalla parte di chi per farsi una nuova vita rischia la morte. Perché la solidarietà dei soccorritori diventa un modello scomodo per chi vuole togliere dignità all'altro, farlo diventare numero e non più persona. Accadde lo stesso anche per la Shoah, non dimentichiamolo.

