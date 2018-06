I ragazzi del Piccolo Cinema America «Siamo pronti a pagare l'occupazione il Comune ci lasci fare la nostra Arena»

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaL'Estate Romana si accende a suon di polemiche, ma con un piccolo spiraglio di luce sulla querelle tra i ragazzi dell'Associazione Piccolo Cinema America e il Campidoglio. Dopo che il bando per l'assegnazione di Piazza San Cosimato- per tre anni usata dai giovani del Cinema America - è stato un buco nell'acqua, entrambe le parti sembrano voler tornare a dialogare.Il vicesindaco e assessore alla Cultura Luca Bergamo ha dato la sua disponibilità a incontrare l'Associazione e il suo presidente Valerio Carocci martedì o mercoledì della prossima settimana. Lo stesso Carocci proprio ieri mattina, durante l'incontro di Roma per il Cinema e il Cinema per Roma, aveva annunciato la sua disponibilità a tornare a piazza San Cosimato: «Cara sindaca ha detto il leader dell'associazione - sono venuto qui oggi, a due giorni dall'apertura dell'arena del liceo Kennedy (oggi 1° giugno, ndr), per chiederle di dar seguito alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, previo pagamento di regolare canone Cosap di circa 17mila euro. Tutto per poter svolgere nel mese di luglio le sue iniziative, senza alcun contributo diretto o indiretto da parte vostra». Una vicenda che ha aperto anche un conflitto all'interno della maggioranza M5S, con la consigliera pentastellata Gemma Guerrini che aveva parlato di feticismo per vecchie pellicole che recavano solo disturbo, costringendo la sindaca Raggi a chiederle un passo indietro.A supporto dell'Associazione, tra i tanti vip anche Carlo Degli Esposti, produttore di Montalbano e Braccialetti Rossi: Credo che la migliore dimostrazione di pragmatismo possa essere quella di riconoscere un errore e di rimettere a posto ciò che si è rotto. Le gare sono importanti, ma non sono tutto. Assieme ai miei colleghi ho chiesto ai ragazzi del Cinema America di venire qui a parlare perché vorrei che la sindaca e l'assessore trovassero un equilibrio per salvare Piazza San Cosimato. Ho, inoltre, un'ultima domanda da porre - ha proseguito Degli Esposti tra gli applausi - ma quella signora lì, che aveva detto quella minchiata del «feticisimo», non si doveva dimettere? Mi risulta dai giornali che non solo non si è dimessa, ma che per giunta è anche alla base di tutta quell'altra minchiata contro la Casa Internazionale delle Donne. Volete rimuoverla dal suo posto e assegnarle, per esempio, la disinfestazione delle zanzare del lungotevere vicino cui abito? Stanotte non ho chiuso occhio...! Vi prego smettetela, ridate San Cosimato al Cinema America».