I pusher di Tor Bella Monaca sfidano le forze dell'ordine per sfuggire agli arresti con aggressioni divenute ormai consuete. Durante un blitz antidroga della stazione dei carabinieri di zona, che detiene insieme alla compagnia di Frascati il record di arresti per spaccio, uno spacciatore ha colpito con una testata un carabinieri che lo stava per arrestare.

L'aggressione è avvenuta in via dell'Archeologia, nella piazza di spaccio più grande d' Italia. Il venticinquenne nato a Roma ma slavo di origine, fermato dai detective della Benemerita, aveva in tasca 13 dosi di cocaina pronte ad essere vendute. Dall'inizio dell' anno i carabinieri di Tor Bella Monaca hanno arrestato quasi seicento spacciatori. Le bande criminali specializzate nel narcotraffico in via dell'Archeologia reclutano quotidianamente, vedette, cavallini, rette e pusher che alimentano la filiera criminale gestita dalla Camorra e dalla Ndrangheta e che porta nella tasche della criminalità guadagni per 200 mila euro a settimana.

I gruppi della zona sono organizzati militarmente e dispongono, secondo quando emerge da recenti inchieste, anche di armi. Lo confermano anche gli elementi che stanno emergendo dalle indagini sull' omicidio di Luca Sacchi.(E. Orl.)

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

